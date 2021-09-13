لليوم الثالث.. البحث عن فتاة القصاصين الغارقة في ترعة الإسماعيلية

يواصل رجال البحث والإنقاذ أعمال مسح مياه ترعة الإسماعيلية بحثًا عن جثمان فتاة سقطت في ترعة الإسماعيلية، أول أمس السبت، ودفعت إدارة الحماية المدنية، بعدد من اللانشات، اليوم الاثنين، إضافة إلى عدد من الغواصين للبحث عن الجثمان وانتشاله.

الأهالي: البحث مستمر على مدار 24 ساعة

وقال أحد أهالي مدينة القصاصين لـ«الوطن»، إن العمل مستمر على مدار 24 ساعة بحثا عن جثمان الفتاة، مشيرا إلى أن قوة التيار هي السبب في انجراف الجثة إلى منطقة أخرى.

وأضاف أن رجال الحماية المدينة مستمرون في العمل والبحث عن الجثمان باستخدام اللنشات التي تم الدفع بها، اليوم الاثنين، لدعم عملية البحث وانتشال الجثة.

اختل توازنها فسقطت في الماء

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا بسقوط فتاة في العشرينيات من العمر، بمياه الترعة، وقال شاهد عيان، إنه شاهد الفتاة تقترب من شاطئ الترعة لإصابتها بقيئ شديد ممسكة برأسها إلا أنها فقدت توازنها وسقطت في المياه.

وأضاف أن بعض الأشخاص قفزوا خلفها فور سقوطها في الترعة إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور على الجثمان بسبب شدة التيار في المنطقة، مشيراً إلى أن الحادث وقع قرب كوبري مدينة القصاصين أمام أحد المجمعات الطبية الخاصة.

وكان كوبري القصاصين في الإسماعيلية شهد حادث انتحار فتاة في العشرينيات من العمر ألقت بنفسها من أعلى الكوبري قبل شهر تقريبا، واستمر البحث عن الجثمان قرابة 6 ساعات تقريبا، إلى أن عثروا عليه بعيدا عن منطقة الحادث بسبب سرعة التيار وجرف المياه للجثة.