بتخفيض 40%.. محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض «أهلا مدارس»

افتتح محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة مساء اليوم، يرافقه اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، والنائب أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، المعرض السنوي «أهلاً مدارس 2021».

رئيس الغرفة التجارية: المعرض مستمر لمدة شهر

وقال النائب أحمد عثمان، أن المعرض يأتي تحت شعار «كلنا واحد»، ويستمر حتى 10 أكتوبر الجاري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التخفيف عن كاهل المواطنين.

وتابع: المعرض في الإسماعيلية يأتي ضمن مجهودات الدولة لتوفير السلع الأساسية والغذائية والمستلزمات الدراسية، بأسعار مخفضة تصل إلى 40% عن المتوفر في السوق المحلي، بالتعاون مع مديرية التموين والجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية.

وأشاد مرتادو المعرض من الجمهور، بجودة المنتجات المعروضة من الملابس والأدوات المدرسية والتخفيضات الحقيقية داخل المعرض، المقدمة من أصحاب المكتبات والتوكيلات التجارية.

مواطنون: الأسعار أقل من المحال التجارية

قال محمد عبد العزيز، أحد رواد المعرض في الإسماعيلية، إن الأسعار بها اختلاف عن المعروض في المحال التجارية، مشيرا إلى أن الأسعار تقترب من أسعار الجملة في المعرض.

وقالت آمال إبراهيم، إنها تتوجه كل عام إلى معرض «أهلا مدارس»، لشراء احتياجات أبنائها من الشنط المدرسية، ولوازم الدراسة.

وتابعت: «معظم المنتجات بها توفير، وأوفر أيضا عند شراء بسعر الجملة»، مشيرة إلى أن لديها من الأطفال 4، طفلين في المرحلة الابتدائية، وطفلين في المرحلة الإعدادية.

معرض مقام على 1000 متر

ويقام المعرض في أرض المعارض بمركز شباب الشيخ زايد على مساحة 1000 متر، ويشارك به أكثر من 25 عارض وعارضة، وتتجاوز حجم المنتجات به أكثر من 1000 صنف، في إطار مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وشارك في الافتتاح من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، إبراهيم خميرة النائب الأول لرئيس الغرفة، وجلال الطاهر عضو مجلس الإدارة وسكرتير عام الغرفة، وإيهاب زهدي عضو مجلس الإدارة، وأمين مساعد الصندوق آمال إبراهيم عضو مجلس الإدارة، والدكتور مايكل مقبل عضو مجلس الإدارة ومحمد السيد مدير عام الغرفة.

كما شارك مجلس سيدات الأعمال برئاسة الدكتورة دينا ياقوت رئيس المجلس، ورئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال باتحاد الغرف التجارية، شارك بعدد 78 عارضة على مجموعتين، في إطار تقديم كل سبل الدعم لهن، وتقديم فرص عمل خلال فترة إقامة المعرض، من خلال عضوات المجلس.