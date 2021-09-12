لليوم الثاني: رجال الإنقاذ يبحثون عن فتاة سقطت في ترعة الإسماعيلية

على مدار 20 ساعة تقريبا يواصل رجال البحث والإنقاذ عمليات البحث عن جثمان فتاة في العشرينيات سقطت في ترعة الإسماعيلية أمس السبت.

وقالت مصادر ضمن رجال البحث والإنقاذ إن سرعة التيار في منطقة الحادث سببت صعوبة في العثور علي الجثمان، مرجحا دفع المياه له في منطقة أخرى.

وأضاف المصادر، أنهم يعملون على مسح منطقة الحادث منطقة تلو الأخرى في اتجاه تيار المياه أملاً في العثور على الجثمان خلال الساعات المقبلة.

ووصل رجال الحماية المدنية في غضون أقل من ساعة إلي مكان الحادث فور تلقيهم بلاغ بسقوط فتاة في ترعة الإسماعيلية قرب كوبري مركز ومدينة القصاصين.

أصابها القيئ واختل توازنها فسقطت في الماء

وتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً يفيد سقوط فتاة في العشرينيات من العمر انزلقت قدمها وسقطت في الترعة.

وقال شاهد عيان، إنه شاهد الفتاة تقترب من شاطئ الترعة لإصابتها بقيئ شديد ممسكة برأسها إلا أنها فقدت توازنها وسقطت في الترعة.

وأضاف أن بعض الأشخاص قفزوا خلفها فور سقوطها في الترعة إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور علي الجثمان بسبب شدة تحرك التيار في المنطقة، مشيراً إلي أن الحادث وقع قرب كوبري مركز ومدينة القصاصين أمام أحد المجمعات الطبية الخاصة.

وكان قد شهد كوبري القصاصين في الإسماعيلية حادث انتحار فتاة في العشرينيات من العمر ألقت بنفسها من أعلي الكوبري قبل شهر تقريبا.

واستغل البحث عن الجثمان قرابة 6 ساعات تقريبا، إلى أن عثروا عليه بعيدا عن منطقة الحادث بسبب سرعة التيار وجرف المياه للجثمان.