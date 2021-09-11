مصرع فتاة غرقا.. أُصيبت بدوار وسقطت بترعة الإسماعيلية

لقيت فتاة في العشرينيات من عمرها مصرعها غرقاً في ترعة الإسماعيلية، مساء اليوم السبت، جراء سقوطها في مياه الترعة، في محيط مدينة القصاصين، بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً يفيد بسقوط فتاة في العشرينيات من العمر في ترعة الإسماعيلية، حيث انزلقت قدمها وسقطت في الترعة بنطاق مدينة القصاصين.

شاهد عيان: الفتاة أصيبت بدوار وسقطت في المياه

وقال شاهد عيان من أهالي منطقة الحادث إنه شاهد الفتاة تقترب من شاطئ ترعة الإسماعيلية، لإصابتها بقيء شديد، وكانت ممسكة برأسها، إلا انها فقدت توازنها وسقطت في المياه، حيث لقيت مصرعها غرقاً.

وأضاف الشاهد أن بعض الأشخاص قفزوا خلفها فور سقوطها في الترعة، إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور على جثمانها، بسبب سرعة تيار المياه، مشيراً إلى أن الواقعة حدثت بالقرب من كوبري مركز ومدينة القصاصين، أمام أحد المجمعات الطبية الخاصة.

وصول قوات الإنقاذ والحماية المدنية

ووصل رجال الحماية المدنية في الإسماعيلية مساء اليوم إلي مكان الحادث، وبدأوا في تمشيط المياه في محل الواقعة، أملاً في العثور على جثمان الفتاة قبل الليل.

وقالت المصادر إن رجال الإنقاذ يبحثون منذ 3 ساعات تقريباً عن الجثمان، إلا انهم لم يتوصلو حتى الآن إليه في مياه الترعة.

غرق فتاة قبل شهر بنفس المنطقة

وكان قد شهد كوبري القصاصين حادث انتحار فتاة في العشرينيات من العمر ألقت نفسها من أعلي الكوبري قبل شهر تقريباً.

واستغرق البحث عن الجثمان قرابة 6 ساعات، إلى ان تم العثور عليه بعيداً عن منطقة الحادث، بسبب سرعة التيار وجرف المياه للجثمان.