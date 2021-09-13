تصدرت مواعيد عرض المسلسل التركي «إخوتي» في الموسم الثاني، محركات البحث، وبدأ رواد مواقع التواصل الإجتماعي يبحثون بجملتي «إعلان مسلسل إخوتي الموسم الثاني»، و«مواعيد عرض مسلسل إخوتي الموسم الثاني». ويستعرض «الوطن» مواعيد عرض المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل إخوتي الموسم الثاني

والمسلسل يعرض على الوطن العربي على مجموعة قنوات «osn المشفرة» بمعدل 8 مرات في اليوم، والمرة الأولى على قناة «أو إس إن يا هلا»، الساعة الثانية صباحا، والمرة الثانية على القناة الأولى الساعة 2:55 صباحا، والثالثة الساعة 9:10 صباحا على قناة «أو إس إن يا هلا»، والرابعة فيعرض في الواحدة ظهرا على قناة «أو إس إن يا هلا الأولى»، والمرة الخامسة على قناة «أو إس إن يا هلا» الساعة 1:55 دقيقة، والسادسة في تمام الساعة 6:20 مساء عبر قناة «أو إس إن يا هلا الأولى، والسابعة على قناة «أو إس إن يا هلا» في الساعة 7:20، وموعد العرض الأخير للمسلسل على قناة «أو إس إن يا هلا الأولى» في الساعة 10:20 مساء.

قصة مسلسل «إخوتي»

والمسلسل تدور أحداثه حول اضطرار أربعة أخوة، للكفاح في الحياة ومواجهة مصاعبها بعد وفاة والدهم، ويقابلهم الكثير من المتاعب والصعوبات ويحاولون التغلب عليها طوال المسلسل.

ويشارك في بطولة المسلسل التركي كل من سيليل نالككان، خالد أوزغور ساري، خالد أوزغور ساري، أهو ياجتو، فاديك سيفين أتاسوي، سيميج سلجوق، يجيت كوتشاك، أيلين أكبينار، سو بورسو كوسكون، شيان سميك، داملا سو ايكيزوغلو، جوزدي توركر، أونور سيت ياران، كان سيفي، ميليس مينكاري.