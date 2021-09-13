«التضامن»: صرف مستحقات شهداء ومصابي العمليات الإرهابية غدًا الثلاثاء

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غدًا الثلاثاء، في صرف مستحقات أسر الشهداء ومصابي الحوادث الإرهابية والعمليات الأمنية دفعة واحدة، من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية.

تحويل المبالغ المطلوبة لصرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم حول بالفعل المبالغ المطلوبة لصرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين، والذين جرى تسليمهم منذ أيام بطاقات إلكترونية لتسهيل صرف مستحقاتهم من بنك ناصر الاجتماعي.

الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات الصرف

واشارت «القباج» إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع شخصيًا تطورات هذا الملف الذي يوليه أهمية خاصة، إذ وجه سيادته باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات الصرف مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لأسر شهدائنا الأبطال تكريمًا لما قدموه من إيثار وفداء لمصر.

الأفراد التي تتولى صرف المستحقات

وأكدت «القباج» أن المستحقين حددهم القانون رقم 16 لسنة 2018 في أسر شهداء الحوادث الإرهابية التي وقعت بعد اعتماد دستور مصر الحالي الذي بدأ العمل به في 18 يناير 2014، وممثلة في الأب والأم والزوجة والأبناء وللمصابين في تلك الحوادث، طبقًا لنسب العجز التي تسببت فيها الإصابة.