تعاني من صدمة نفسية.. «التضامن» تنقذ فتاة بمدينة السلام بلا مأوى

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلامأوى، بإنقاذ فتاة متواجدة بمدينة السلام، وانتقل على الفور فريق الوحدة المتنقلة بشمال القاهرة لبحث البلاغ، وجرى مقابلة الحالة واتضح أنها تعاني من صدمة نفسية، ولم يتوصل الفريق منها لأى معلومات تفيد هويتها، وحالتها متدهورة.

رحلة إنقاذ فتاة السلام من الشارع ونقلها لدور الرعاية

وأفاد المواطنون بأن الفتاة متواجدة منذ 15 يومًا في الشارع، ومن خلال دراسة الحالة اتضح انها لا تعاني من اضطراب شديد ولا تظهر استجابات عدوانية، وجرى كسب ثقة الحالة من الفريق استعدادًا لنقلها إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

مؤسسة «معانا» تستقبل فتاة السلام

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنه جرى التنسيق مع مؤسسة «معانا» للرعاية الاجتماعية، ونقلها على الفور لحمايتها من الشارع، وجار استكمال الإجراءات من قبل فريق إدارة الحالة.

وحدات فريق أطفال وكبار بلا مأوى

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامج حماية الأطفال والكبار بلامأوى في 13 محافظة، ومن خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع، من أجل إنقاذ الأطفال والكبار بلامأوى.