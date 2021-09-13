للمرفوضين من تكافل وكرامة.. 6 خطوات للحصول على وظيفة من «التضامن»

قال عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة، إن البرنامج يوفر منظومة متكاملة لدعم الأفرد والأسر محدودة الدخل، إذ يستهدف البرنامج المرأة، الشباب، ذوو الإعاقة من الأسر الفقيرة، بالإضافة إلى الحالات المرفوضة والمحذوفة من تكافل وكرامة.

خطوات التقديم لوظيفة في برنامج «فرصة»

وأوضح «الشبراوي» فى تصريحات صحفية له، أن هناك خطوات للالتحاق ببرنامج «فرصة» للتدريب والتوظيف، تتمثل فيما يلي:

- الخطوة الأولى: تسجيل الباحث عن طريق مسئولي وحدة «ابدأ رحلتك»، والمعنيين بإجراء تقييم مبدأي.

- الخطوة الثانية: يتلقى الباحث عمل خدمة الاستشارات المهنية، بالإضافة إلى الدعم اللازم لمواصلة البحث عن فرصة عمل أو الإحالة لأحد برامج ريادة الأعمال.

- الخطوة الثالثة: اختيار الباحث عن عمل من قبل القطاع الخاص، عن طريق اجراء مقابلات .

- الخطوة الرابعة: يشترك الباحث عن عمل في برنامج تدريبي للدعم.

- الخطوة الخامسة: يشترك الباحث عن عمل فى برنامج تدريبي داخل الشركة.

- الخطوة السادسة: يحصل الباحث عن فرصة عمل تتميز بالاستقرار.

تعديل سلوك المستفيدين

ولفت مستشار وزيرة التضامن، إلى أن البرنامج يعمل على تحفيز وتشجيع وتعديل سلوك المستفيدين وتغيير عقليتهم من الرعاية الاجتماعية إلى العمل والتركيز على الابتكار والفرص غير المستغلة، مشيرًا إلى أنه يجرى العمل على تبني المبادرات الرائدة، كما يعمل على إنشاء شبكة من المتطوعين والموجهين «سفراء التمكين»، مؤكدًا أن 75% من المستفيدين من جلسات تعديل السلوك يرغبون في العمل.

افتتاح وحدات تدريب وتوظيف بالمحافظات

وأشار إلى أن فريق برنامج «فرصة» افتتح وحدات التدريب والتوظيف بالمحافظات، وسوف يقدمون الدعم والرعاية والمساهمة في حصر فرص التمكين الاقتصادي التي ينفذها شركاء التنمية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع الأهلي والتنسيق معهم لتنفيذ هذه الأنشطة.