أسعار خامات الحديد العالمية تواصل التراجع.. وتوقعات بالانخفاض محليا

سجلت أسعار الحديد، تراجعا في تعاملات الجمعة الماضي، الموافق 10 سبتمبر، حيث هبط الطن إلى 129.5 دولار، مقارنة بـ141 دولار في 2 سبتمبر، فيما سجل سعر خردة الحديد، تراجعا إلى 443 دولار للطن، مقارنة بـ450 دولار في أول سبتمبر.

البيليت التركي يسجل 625 دولارا للطن

وشهدت أسعار البيليت التركي استقرارا، مسجلة 625 دولار للطن، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الحديد التركي إلى 875 دولار للطن، مقارنة بـ685 دولار للطن في أول الشهر الجاري، واستقرت أسعار المسطحات المسحوبة على الساخن، عند المستويات ذاتها، مسجلة 920 دولار للطن.

يأتي ذلك في ظل استقرار أسعار حديد التسليح محليا، في حين تترقب المصانع المحلية موقف الأسعار العالمية، وتحركاتها، حيث من المتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضا حال استمرار الأسعار العالمية في الهبوط بنفس الوتيرة الحالية.

المصانع لا يزال لديها كميات من مخزون الخامات بأسعار مرتفعة

وقال المهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن استمرار الاتجاه الهبوطي في الأسعار العالمية، خلال الفترة المقبلة من شأنه أن ينعكس على الأسعار المحلية، موضحا لـ«الوطن» أن المصانع المصرية لا يزال لديها كميات من مخزون الخامات بالأسعار المرتفعة.

وأشار إلى أن أي هبوط دائم ومستمر في أسعار الخامات العالمية سيعني تراجع الأسعار في مصر عن المستويات الحالية، خاصة في ظل سيطرة حالة الركود على الأسواق، وعدم وجود نمو في الطلب من جانب الأفراد والمشروعات.

حنفي: انخفاض الأسعار محليا مرتبط بالأسعار العالمية

وأكد حنفي، أن الانخفاض في السعر مرتبط بعدة عوامل من بينها الأسعار العالمية، لكنه لفت إلى أن عملية الانخفاض لا تحدث بشكل فوري، حيث من الوارد أن تعود الأسعار العالمية إلي الزيادة مجددا، وفقا للأوضاع والمتغيرات العالمية، وفي مقدمتها الطلب الصيني، وموقف متحول دلتا وانتشار الوباء في الدول الكبرى.