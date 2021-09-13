6 أقسام بكلية التربية الفنية بجامعة المنيا.. تعرف عليها

تعود فكرة إنشاء كلية التربية الفنية بالمنيا، إلي عام 1997 حينما تقدم الدكتور حنا حبيب رملة، القائم بأعمال قسم التربية الفنية بكلية التربية في ذلك الوقت، والدكتورة آمال حمدي، الأستاذ المساعد بالقسم، بمشروع إنشاء كلية للتربية الفنية بجامعة المنيا، يكون قسم التربية الفنية نواة لها، وفي عام 2013 تم تجديد الطلب مرة أخرى، ليتم إحياء الفكرة من جديد، حتى صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات في يوليو 2013 بالموافقة على إنشاء كلية التربية الفنية بجامعة المنيا.

أقسام كلية التربية الفنية بجامعة المنيا

تضم كلية التربية الفنية بجامعة المنيا 6 أقسام هي: الأشغال الفنية والتراث الشعبي، التصميمات الزخرفية، النقد والتذوق الفني، علوم التربية الفنية، التعبير المجسم، الرسم والتصوير.

رؤية كلية التربية الفنية بجامعة المنيا

تسعى كلية التربية الفنية بجامعة المنيا أن تكون مؤسسة تربوية أكاديمية متميزة متخصصة في مجالي التربية الفنية التثقيف بالفن، وفق معايير الجودة، كما تسعى إلى دعم العمل الجماعي والتركيز على التجديد والإبتكار وتنمية قدرات منتسبيها، وأن تكون بيت خبرة واستشارات فنية وبحثية للمجتمع ولجهات الشراكة من خلال نظام تعليمي عالى الجودة يضمن خريجين متخصصين مؤهلين للعمل في مختلف مراحل التعليم العام والجامعي وفي عديد من مؤسسات المجتمع ذات العلاقة بالتخصص.

رسالة كلية التربية الفنية بجامعة المنيا

تتلخص رسالة كلية التربية الفنية بالمنيا في إدارة وتطوير نظام تربوي أكاديمي متكامل في ضوء المعايير القومية والعالمية للتخصص في مجالي التربية الفنية والتثقيف بالفن، قائم على جودة إعداد خريجين، يؤهلهم للقيام بمختلف الأدوار الفنية والتربوية والبحثية بما يتوافق مع معطيات العصر ومتغيراته والعمل على التنمية المهنية والتدريب المستمر لمنتسبي وخريجي الكلية.

أهداف كلية التربية الفنية بجامعة المنيا

1- إعداد معلم التربية الفنية بمراحل التعليم قبل الجامعي بمختلف نوعياته ومستوياته.

2- إعداد الكوادر الفنية المؤهلة في مجالات التثقيف بالفن وفي برامج التنمية الاجتماعية مثل الأسر المنتجة ورعاية الشباب وقصور الثقافة والإعلام والمتاحف والفئات الخاصة.

3- إعداد برامج التدريب للعاملين في مجالات التربية الفنية في التعليم قبل الجامعي، وفي مجالات التثقيف بالفن.

4- التعاون مع الهيئات المعنية بالتربية الفنية والثقافية محلياً وعربياً ودولياً لخدمة قضايا التربية الفنية.

5- إجراء البحوث الأكاديمية في مجالات التربية الفنية والتثقيف بالفن والإسهام في المؤتمرات العلمية المحلية والعربية والدولية.