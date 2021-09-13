سيف نبيل ينفي أخبار القبض عليه بالإمارات: أنا في منزلي

رد الفنان العراقي، سيف نبيل، على الأخبار التي تُداولت خلال الساعات الماضية عن إلقاء القبض عليه في الإمارات بعد اعتدائه على صديقته اللبنانية.

ونشر سيف مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر خاصية «إستوري» على حسابه الرسمي على «إنستجرام»، أشار فيها إلى تواجده في منزله، بعكس ما قيل عنه أنه ألقى القبض عليه.

سيف نبيل ينفي القبض عليه في الإمارات

كان الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، المتخصص في صحافة التابلويد، أوضح أمس أن السلطات الإماراتية، تحفظت على المغني العراقي، سيف نبيل، لأن عشيقته رفعت دعوى ضده اتهمته بالتعدي عليها بالضرب، وخضعت للفحص الطبي وبحوزتها جميع الأدلة، حيث منعته السلطات الإماراتية من مغادرة البلاد.

وأكد «باسيل»، في مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، أن القبض على الفنان العراقي، يعود لخلاف نشب بينه وبين حبيبته اللبنانية، وتطور إلى تعديه عليها بالضرب بسبب الغيرة، وقامت الأخيرة بتحرير محضر له، وتحولت القصة إلى أزمة كبرى.

سيف نبيل حقق نجاحا كبيرا مع بلقيس في أغنية «ممكن»

وأوضح الإعلامي اللبناني، أن خلاف الفنان العراقي وصديقته اللبنانية، تنظر فيه ساحات المحاكم في الوقت الحالي، وذلك بعد ساعات قضتها صديقته في مركز الشرطة الإماراتي، مشيرا إلى أن المغني العراقي ممنوع من السفر خارج الإمارات حتى انتهاء النظر في القضية، التي حملت اتهامات موجهة له بالتعدي بالضرب على صديقته بسبب الغيرة الشديدة عليها.

يذكر أن سيف نبيل كان حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، حينما طرح أغنية «ممكن» مع الفنانة الإماراتية بلقيس.