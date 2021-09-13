مواطن للرئيس: «حضرتك انتشلتنا من العشوائيات.. وجيت لينا بنفسك»

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية بمنطقة مساكن الرويسات في مدينة شرم الشيخ، ووقف لتبادل التحية والحديث مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وخلال التفقد، تحدث مع عدد من المواطنين، إذ قال لأحد المواطنين: «ساكن هنا من امتى؟ وهل فيه مشاكل في المياه؟»، فكان رد المواطن، أنه يسكن في المنطقة منذ عام ونصف، وليس هناك مشكلة في المياه، لكن هناك أزمة في التليفونات الأرضية.

الرئيس يوجه بإعطاء بعض النقود للأطفال الصغار

وأضاف «المواطن» أن أطفاله في مدارس شرم الشيخ، رغم كونه من سوهاج، لكنه يعيش في شرم الشيخ منذ فترة طويلة، مشيدًا بمشروعات السيسي: «احنا كنا قاعدين في العشوائيات، ومن ساعة حضرتك ما مسكت البلد، وهما نقلونا هنا في العمارات الجديدة»، فيما وجه الرئيس بإعطاء بعض النقود للأطفال الصغار، «أدولهم عيدية».

مواطنة تطالب بعلاج ابنتها.. والرئيس يستجيب

وقال أحد المواطنين: «إحنا مش عاوزين أي حاجة يا ريس، عاوزين بس كنا نشوفك ونجيلك، حضرتك جيت لينا بنفسك يا ريس، ربنا يخليك لينا ومنتحرمش من سيادتك»، فيما طالبت مواطنة بعلاج ابنتها، فكان رد السيسي: «يا نهار أبيض.. عينيا الاتنين».