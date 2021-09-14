«قومي المرأة» بجنوب سيناء يختتم برنامج «جدوى المشروعات الصغيرة»

قالت الدكتورة هناء ندا، مقرر المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى بالتوسع في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حتى يتمكن الشباب والمرأة من إنشاء مشروع بسيط دون انتظار وظائف الحكومة، مضيفة أن هناك تسهيلات وامتيازات قدمتها الدولة للمواطنين من أجل الحصول على مشروع وتمويله من أحد البنوك المصرية، بلا أي تعقيدات حيث يوجد في كل مدينة موظف تابع لمشروعك يساعده في تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة حتى يتمكن من الحصول على قرض لتمويل المشروع.

جاء ذلك في تصريحات له خلال اختتام فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمه المجلس القومي للمرأة فرع جنوب سيناء عن الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة وأهميتها فى تحسين دخل المرأة والذى تم بالتعاون مع وحدة تكافؤ فرص المرأة بديوان عام محافظة جنوب سيناء، وبرعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

بدأ تنفيذ البرنامج بإلقاء كلمة افتتاحية ألقتها الدكتورة هناء ندا مقررة المجلس القومي للمرأة فرع جنوب سيناء أكدت فيها ضرورة قيام المرأة بالمشاركة في مثل هذه المبادرات لأنها تستطيع أن تؤدي العمل من منزلها دون الإخلال بواجباتها تجاه الأسرة.

وقالت إن هناك مشروعات تناسب المرأة وظروفها الحياتية وبالتالي تستطيع أن تكون امرأة عاملة من المنزل وصاحبة مشروع يوفر دخلا وفرصة عمل.

حضر اللقاء الدكتور مجدى الديب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالمحافظة، الدكتور محمد خليل شطا مدير مديرية الزراعة، وألقى الديب كلمة عن أهمية المشروعات الصغيرة ودورها فى تحسين دخل المرأة والأسرة، موضحاً كيفية الحصول على التمويل اللازم لإقامة أي مشروع والإجراءات اللازمة لذلك.

وأشار الدكتور محمد خليل إلى أهمية دور المرأة في المجتمع وضرورة تكاتف جميع المسؤولين في سبيل دعم المرأة ومساندتها كى يتم تمكينها اقتصاديا، وألقى الضوء على بعض المشروعات الزراعية الصغيرة التى يمكن تدريب المرأة عليها من أجل تحسين مستوى دخل أسرتها.

شارك في البرنامج الذي استمر لمدة يومين 25 سيدة من مختلف الأعمار.