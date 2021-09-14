الخارجية الأمريكية: تنظيم القاعدة غير قادر على استهداف واشنطن

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أمس الاثنين، إن معلومات الاستخبارات الأمريكية توضح أن تنظيم القاعدة الإرهابي لا يستطيع استهداف الولايات المتحدة في الوقت الراهن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف بلينكن خلال جلسة استماع في الكونجرس، إن التنظيم الإرهابي الذي هاجم الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001 تم إضعافه منذ فترة طويلة، والآن حسب تقديرات الاستخبارات، هو غير قادر على تنفيذ هجمات في الخارج ضد الولايات المتحدة أو ضد الآخرين.

وأكد الوزير الأمريكي، أن واشنطن حققت أهدافها في أفغانستان بمقتل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وتدهور قدرات «القاعدة»، واشار بلينكن، إلى أنه لم يكن من خيار أمام الرئيس جو بايدن سوى إنهاء الحرب أو التصعيد.

بلينكن: خصوم واشنطن أرادوا لها التعثر لعقد إضافي في أفغانستان

وأوضح بلينكن، أن خصوم بلاده أرادوا لها التعثر لعقد إضافي في أفغانستان، مشيرا إلى أن إدارة بايدن ورثت اتفاقا من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب مع حركة «طالبان» التي تعهدت بمنع استخدام أفغانستان كقاعدة للعمليات الإرهابية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتابع بلينكن قائلا، إن واشنطن على اتصال مباشر مع الأمريكيين الموجودين في أفغانستان، موضحا أن غالبية الأمريكيين خرجوا من أفغانستان بحلول 31 أغسطس الماضي.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن بلاده لن تعتمد على تعهدات «طالبان» وستحافظ على قدراتها في مكافحة الإرهاب، وأكد بلينكن، أن واشنطن قدمت للشعب الأفغاني 330 مليون دولار خلال 2021.

وأشار بلينكن، إلى أن مساعدات أفغانستان لن تمر عبر الحكومة بل خلال منظمات مستقلة ووكالات الأمم المتحدة.

من جانبه، كشف مصدر بارز في «طالبان»، أن الحركة تنوي عدم السماح للنساء بالعمل إلى جانب الرجال، مما يعني في حال اعتماد هذا التوجه رسميا منعهن من الحصول على وظائف في عدة أماكن ، منها الدوائر الحكومية والبنوك ووسائل الإعلام وغيرها.

أحد المقربين من «طالبان»: الحركة ستطبق تفسيرها للشريعة الإسلامية تطبيقا كاملا

وقال وحيد الله هاشمي المقرب من قيادة الحركة لوكالة «رويترز» للأنباء، إن «طالبان» ستطبق تفسيرها للشريعة الإسلامية تطبيقا كاملا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأكدت الكويت، أمس الاثنين، في كلمتها أمام المؤتمر الوزاري رفيع المستوى بشأن الوضع الإنساني في أفغانستان، أنها لن تألو جهداً في تعزيز الاستجابة السريعة لمواجهة التداعيات الإنسانية في أفغانستان، مشيرة إلى أنها قامت مؤخراً بتسهيل عبور أكثر من 15 ألف شخص من الأفغان ورعايا 32 جنسية مختلفة من الدول الأخرى ممن تم إجلاؤهم من أفغانستان.

وفي سياق متصل، قالت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، إن عملية توطين 12 ألف أفغاني في الولايات المتحدة قد تتأجل لأسابيع بسبب الحصبة،ـمشيرة إلى توصية بتلقيح الأفغان الذين سيتم إجلاؤهم نحو البلاد ضد الحصبة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أعلنت في 10 سبتمبر الجاري، تعليق الرحلات الجوية التي تنقل لاجئين أفغاناً إلى الولايات المتحدة، بعد اكتشاف 4 حالات إصابة بالحصبة بين وافدين جدد، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.