انتشال جثة مُسن ثمانيني من مياه النيل في بني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية بمديرية أمن بني سويف، جثة مُسن عُثر عليها بمياه نهر النيل، بالقرب من دير العذراء ببياض العرب بمركز بني سويف، ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة.

«أمن بني سويف» تتلقى إخطارا بالعثور على جثة بمياه النيل

وتلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لشخص في مياه نهر النيل، بالقرب من دير العذراء ببياض العرب بدائرة مركز شرطة بني سويف.

ووجه مدير الأمن قوات الإنقاذ النهري بالانتقال إلى موقع البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية من انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنه لشخص يدعى «مصطفى س.م»، 82 عاما، مقيم حي الرحبة بمدينة بني سويف.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لاستصدار تصريح الدفن بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.

إصابة 2 سقطا من عربتي قطارين ببني سويف

وفي سياق آخر أصيب أمين شرطة في قدمه، وشاب باشتباه ما بعد الارتجاج، إثر سقوطهما من عربتي قطارين بمحطتي طنسا الملق بمركز ببا والفشن جنوب بني سويف، ونقلتهما سيارتي إسعاف إلى مستشفيي بني سويف التخصصي والفشن المركزي.