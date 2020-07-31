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قنا: غرق 4 بالنيل أثناء احتفالهم بالعيد في وقائع متفرقة

كتب:

رجب آدم
02:50 م | الجمعة 31 يوليو 2020
غريق

غريق

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بقنا، 4 جثث لغرقى لقوا حتفهم في نهر النيل بقنا، أثناء الاستحمام خلال احتفالهم بعيد الأضحي، هربا من ارتفاع درجات الحرارة، وذلك في وقائع منفردة.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا بمصرع سمير محمد سمير صابر، 18 عامًا، غرقا في مياه النيل، بمركز قوص بجنوب المحافظة.

وفي قرية السماينة التابعة لدائرة مركز نجع حمادي، لقي إبراهيم محمد إبراهيم مصرعه، غرقًا في ترعة، وجرى نقله لمشرحة مستشفى بهجورة.

وفي منطقة العزيزية، التابعة لدائرة مركز دشنا، لقي محمد سمير، 14 عامًا، مصرعه غرقًا في النيل، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى.

كما انتشلت جثة في منطقة الخزان مركز أبوتشت، ونقله لمشرحة المستشفى.حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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