حصيلة إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز 226 مليون حالة

تجازوت حصيلة إصابات كورونا المستجد «كوفيد 19»، على مستوى العالم منذ ظهوره في أواخر عام 2019، حاجز 226 مليون حالة، وسجلت الإصابات 226057790 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4651746 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس إلى 202675945 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 275910 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها»، اليوم، تسجيل 1497 إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 275910 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2367 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

ارتفاع إجمالي وفيات المملكة المتحدة إلى 134261 حالة

وسجلت المملكة المتحدة، أمس الاثنين، 30825 إصابة جديدة بـ«كورونا» و61 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 7256559 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 134261 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون التطعيم في بريطانيا، نديم زهاوي، إن حكومة بلاده أيدت تطعيم لقاح كورونا لأطفال من سن 12-15 عاماً بجرعة واحدة من لقاح «فايزر» الأمريكي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تلف 50 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك لايت» الروسي المضاد لـ «كورونا» فقدت صلاحيتها بسبب تعطيل إسرائيل وصولها وتخزينها، محملة «تل أبيب» المسؤولية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، نشرت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، نتائج مسح أجرته مؤخرا حول أعراض الإصابة بـ«كورونا» عند الأطفال، مشيرة إلى وجود نحو واحد من كل 10 أطفال ظهرت عليهم أعراض استمرت بعد التعافي من الفيروس رغم انخفاض العدد بأكثر من النصف بمرور الشهور.

بدورها، قالت وكالة «فارس» الإيرانية، إن مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستجرام»، حذفتا العديد من التغريدات والحسابات المروجة لتنفيذ مشروع القائد السابق لفيلق القدس التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني» قاسم سليماني لمواجهة «كورونا» في إيران.