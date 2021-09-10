إصابات «كورونا» عالميا تقترب من 224 مليون حالة

اقتربت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، على مستوى العالم من 224 مليون حالة، وسجلت الإصابات منذ ظهر الفيروس في آواخر عام 2019، 223982411 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4619684 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس إلى 200574651 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات البرازيل إلى 20958899 حالة

وفي البرازيل، سجلت وزارة الصحة، أمس الخميس، 30891 إصابة جديدة بالفيروس و753 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 20958899 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 585174 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي إسبانيا، تراجعت حالات الإصابة بالفيروس إلى ما دون الـ150 حالة لكل 100 ألف شخص، للمرة الأولى في أكثر من شهرين، وأشارت بيانات وزارة الصحة، إلى أن المؤشر الذي احتسب على مدى الـ14 يوما الماضية، انخفض إلى نحو 140 حالة من 150 في اليوم السابق.

ارتفاع حصيلة الوفيات بـ«كورونا» في إسبانيا إلى 85218 حالة

وأشارت البيانات الإسبانية، إلى تسجيل 4763 إصابة و71 وفاة، امس الخميس، ليبلغ إجمالي الإصابات فيب البلاد إلى 4903021 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 85218 حالة.

واشنطن: فرض إلزامية التطعيم أو الفحوص الدورية الأسبوعية للعاملين في الشركات

وفي الولايات المتحدة، أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أمس الخميس، أن رئيس البلاد، جو بايدن، قرر فرض إلزامية التطعيم أو الفحوص الدورية الأسبوعية للعاملين في شركات تضم 100 موظف أو أكثر، في إطار تعزيز جهود احتواء سلالة «دلتا» الهندية من «كورونا».

وقال «البيت الأبيض»، في بيان، إنه يتعين على الشركات أن تضمن أن قواها العاملة ملقحة بالكامل أو أن تطلب من العمال غير الملقحين أن يبرزوا نتيجة فحص سلبية على نحو أسبوعي على الأقل.

وسيطال التدبير نحو 80 مليون شخص وسيضاف إلى إجراءات أخرى مفروضة على موظفي المؤسسات الفدرالية، وإلى تدابير جديدة مفروضة على العاملين في المستشفيات التي تتلقى تعويضات الرعاية الصحية الفدرالية.

وأعرب بايدن، أمس الخميس، عن أسفه لأن أقلية محددة من الأمريكيين تمنع الولايات المتحدة بأسرها من تخطي الفيروس بسبب رفض هؤلاء تلقي لقاح كورونا، وجاء حديث الرئيس الأمريكي، أثناء إعلانه في خطاب تليفزيوني عن خطة ضخمة لإعادة إطلاق حملة التطعيم في البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وأوضح بايدن، أن ما يقرب من 80 مليون أمريكي لم يتلقوا اللقاح بعد، مضيفا «ما يزيد الطين بلة هو أن مسؤولين منتخبين يجهدون لتقويض الحرب ضد كوفيد 19»، واعتبر المسؤول الامريكي، أن ما يقوم به هؤلاء أمراً غير مقبول.

وأشار إلى أن هؤلاء الـ80 مليون نسمة يمثلون 25% من السكان، ويمكنهم أن يتسببوا في الكثير من الضرر، وهم يفعلون ذلك، مؤكّداً أنه يريد للولايات المتحدة أن تعود إلى الحياة الطبيعية.

الحكومة اليابانية تعلن تمديد حالة الطوارئ المفروضة في 19 محافظة

بدورها، قررت الحكومة اليابانية، تمديد حالة الطوارئ المفروضة في 19 محافظة، بينها عاصمة البلاد «طوكيو» بسبب «كورونا» حتى نهاية الشهر الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «واس» السعودية.

وفي الهند، تستعد مومباي عاصمة ولاية ماهاراشترا، للاحتفال بأكبر مهرجاناتها السنوية رغم تزايد حالات الإصابة بـ«كورونا»، رغم القيود الوقائية.

وبدت الأسواق في المدينة، صاخبة والشوارع مزدحمة مع الاستعداد لمهرجان «جانيش تشاتورثي»، الذي سينطلق، اليوم الجمعة، ليستمر 11 يوما.

وكان رئيس بلدية مومباي، كيشوري بدنيكار، حث في وقت سابق، المواطنين هذا الأسبوع على الاحتفال بالمهرجان في بيوتهم.

أكثر من 12 ألف أجنبي من العاملين في مكافحة كورونا يحصلون على الجنسية الفرنسية

وفي فرنسا،أعلنت الحكومة، منحها الجنسية لأكثر من 12 ألف أجنبي من العاملين على الخطوط الأمامية لمكافحة كورونا، وقالت وكيلة وزارة الداخلية، المسؤولة عن الجنسية مارلين شيايا، إن 16 ألف شخص تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية الفرنسية في 2020 بموجب برنامج خاص يسمح للعاملين في الخدمات الأساسية بالتقدم بعد قضائهم عامين في البلاد بدلا من الأعوام الـ5 المطلوبة.

وأضافت شيايا، أن 12012 من هؤلاء أصبحوا الآن مواطنين فرنسيين.

عربيا، أعلنت «الخطوط الجوية» الجزائرية، أمس الخميس، أن الدخول إلى البلاد مفتوح لجميع الجنسيات من جميع الدول وبدون شرط التطعيم، فيما نشرت الخطوط الجزائرية تذكيرا للمسافرين الذين يريدون القدوم بالإجراءات الضرورية قبل دخول الجزائر ومنها فحص «بي سي آر» سلبي لا يتجاوز 36 ساعة قبل موعد السفر.