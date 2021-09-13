حقيقة إغلاق المدارس في حال زيادة إصابات كورونا 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصلة استعداداتها النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكّدة أنَّ جميع المدارس ستخضع لعمليات تعقيم شاملة، للحد من انتشار الفيروس، موضحة أنَّ «إغلاق المدارس في حال زيادة إصابات كورونا 2021 قرار دولة وليس قرار وزارة التعليم».

التربية والتعليم: إغلاق المدارس في حال زيادة إصابات كورونا 2021 قرار دولة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّه لا يوجد أى قرار رسمي بإغلاق المدارس في حال زيادة إصابات كورونا 2021، وأن العام الدراسي الجديد 2022 سيبدأ في موعده 9 أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أنَّ الوزارة تستعد للعام الدراسي الجديد، بكل السيناريوهات المتاحة، للحفاظ على سير الدراسة، مؤكّدًا أنَّ غياب الطلاب عن المدارس أثر على مستواهم التعليمي.

وزير التعليم: لا يوجد أى قرار رسمي بإغلاق المدارس في حال زيادة إصابات كورونا 2021

وأوضح شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ إغلاق المدارس في حال زيادة إصابات كورونا 2021 ليس قرارًا فرديًا، ولا يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات دون دراسة، مضيفًا أنَّ الوزارة تتابع يوميًا مستجدات فيروس كورونا، وهناك أيضًا تنسيق مع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، لوضع السيناريوهات المناسبة، لضمان الحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، وأيضًا انتظام الدراسة في العام الدراسي الجديد، حال زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا، منوهًا إلى أنَّ الوزارة تسعى إلى نجاح العام الدراسي الجديد مهما كانت الصعوبات والتحديات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وزير التعليم: إغلاق المدارس في حال زيادة إصابات كورونا 2021 لا يمكن اتخاذه دون دراسة

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنَّ العام الدراسي الجديد في موعده، وأنَّه لا يوجد ما يستدعي في الوقت الحالي، للحديث عن إغلاق المدارس، قائلًا: «الوزارة نجحت في تسيير العامين الماضيين رغم الصعوبات والتحديات التي ظهرت مع ظهور جائحة فيروس كورونا».