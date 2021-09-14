بعد خطوبة سهر الصايغ في مسلسل إلا أنا.. متابعون: «بلاش عماد»

تفاعل رواد السوشيال ميديا مع الحلقة الثامنة من مسلسل «إلا أنا»، حكاية «بيت العز»، بعد خطوبة سهر الصايغ والتي تقوم بدور عاليا، لابن خالتها عماد.

ونشرت سهر الصايغ عبر حسابها على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مجموعة صور من كواليس الحلقة وعلقت قائلة: «إيه رايكم في الحلقة الثامنة».

لتنهال عليها تعليقات المتابعين بعدم رغبتهم في زواجها من عماد ابن خالتها، وجاءت التعليقات كالتالي: «على فكرة هيطلع بيضحك عليكي وفي الآخر هتتجوزي معتصم ابن احترام في الآخر».

وقال آخر «حلو أوي بس بعيدا عن أي حاجة مش نوجا قالت عماد لا بتخليه يخطبك ليه».

وأضاف آخر «كان لازم تسمع بوصية مامتها دي موصياها كله إلا عماد».

مسلسل «إلا أنا».. حكاية «بيت العز»

المسلسل يشارك فيه عدد من النجوم وهم :سهر الصايغ، أحمد الشامي، عصام السقا، رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي.

وتدور أحداث «حكاية بيت العز» حول «عاليا» التي تتعرض للتحرش من مديرها في العمل، لترفض هذا الوضع وتمتنع عن الذهاب إلى العمل، ويلاحظ والدها عدم ذهابها إلى عملها كالمعتاد لتحكي له القصة فيقرر أن يقف بجوارها، بجانب أنها تقع في حب ابن خالتها رغم التحذيرات الشديدة من والدتها قبل وفاتها.

حكايات مسلسل «إلا أنا»

مسلسل «إلا أنا»، دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.