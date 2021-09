تزامنا مع 11سبتمبر.. الظواهري يعود للظهور مشيدا بهجوم انتحاري في سوريا

نشر زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري، أمس السبت، فيديو جديدا، في محاولة واضحة لدحض شائعات وفاته، تزامنا مع الذكرى الـ 20 لهجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشاد الظواهري، في فيديو استغرق ساعة ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بهجوم بسيارة مفخخة وقع في 1 يناير الماضي في منطقة تل السمن بمحافظة الرقة شمال شرقي سوريا، وأعلنت جماعة «حراس الدين» التابعة لللتنظيم مسؤوليتها عنه.

وفي 1 يناير الماضي، أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقره ىالعاصمة البريطانية «لندن»، إلى سقوط مصابين من القوات الروسية جراء انفجار آلية مفخخة عند القاعدة الروسية في تل السمن بريف الرقة الشمالي، حيث أصيبوا بشظايا نتيجة التفجير الذي تبناه تنظيم «حراس الدين»، فيما كان هذا التفجير هو الأول من نوعه في شمال شرقي سوريا.

وقال الظواهري: «تطلب المرحلة الحالية منا استنزاف العدو حتى ينتحب ويئن بسبب النزيف الاقتصادي والعسكري ومن أبرز العمليات في هذا الصدد تل السمن»، مشيرا إلى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، لكنه لم يشر إلى إعادة سيطرة حركة «طالبان» على العاصمة الأفغانية «كابول»

من جانبها، قالت حركة «طالبان» في أفغانستان، امس السبت، إنها تعهدت في عاصمة قطر «الدوحة» خلال المفاوضات الأفغانية أنها لن تسمح بتواجد أي مركز لجمع الأموال أو مركز تدريب أو مركز تجنيد لعناصر تنيظم «القاعدة».

وأوضح المتحدث باسم الحركة، محمد سهيل شاهين، أن «طالبان» لن تسمح أبدا باستخدام الأراضي الأفغانية ضد أي دولة أخرى، وفقا لما ذكره تلفزيون «جيو نيوز» الباكستاني.

وذكر شاهين، أن التقارير بشأن تواجد «القاعدة» في أفغانستان لا تعكس الحقيقة على الأرض، مشيرا إلى دول تقدم معلومات وأرقام غير حقيقية بشأن أعداد عناصر التنظيم للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وشدد المتحدث باسم «طالبان»، على أن الحركة تشدد على دور القوات الأمنية ونشاط الاستخبارات لفرض سياستها.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، دافع أمس السبت، على هامش مراسم أقيمت في الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية، عن قراره سحب قوات بلاده من أفغانستان، في 31 أغسطس الماضي، وقال إن واشنطن لا يمكنها غزو كل بلد توجد فيه «القاعدة»، موضحا أن محاولة توحيد الأفغان كانت خطأ.

وأوضح بايدن، لصحفيين في شانكسفيل في بنسلفانيا الواقعة في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، حيث تحطمت إحدى الطائرات الـ4 التي خطفها عناصر من تنظيم «القاعدة»: «هل يمكن أن تعود القاعدة؟ نعم، لكنني سأقول ذلك لكم، لقد عادوا بالفعل في أماكن أخرى».

وأضاف الرئيس الأمريكي: «ما هي الاستراتيجية؟ يجب أن نغزو كل الأماكن التي توجد فيها القاعدة ونترك قواتنا هناك؟ فلنكن جادين!»، معتبرا أن الأمريكيين أنجزوا مهمتهم عبر قتل أسامة بن لادن مؤسس «القاعدة»، وتحييد الشبكة الإرهابية في قاعدتها الأفغانية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، انتقد بشدة بايدن، مستنكرا عدم كفاءته، كما ندد بالانسحاب الرهيب من أفغانستان.

من جانبها، قالت كامالا هاريس نائبة بايدن، إن الأمريكيين المسلمين تعرضوا للاستهداف والعنف والتمييز والممارسات العنصرية عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، مشيرة إلى وقوف المواطنين الأمريكيين إلى جانب إخوانهم المسلمين الذين تعرضوا للعنف، وفقا لما نشرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، اليوم.

وأشارت هاريس، إلى أن هجوم 11 سبتمبر يذكر الجميع بأن الوحدة تعتبر أمرا حتميا للازدهار وتعزيز الموقف الأمني للولايات المتحدة في العالم، وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي أن استخدام أسلوب الرعب يعتبر أمرا خاطئا.

وأضاف هاريس، ان الإنسانية هي ما يجمع الولايات المتحدة، وأوضحت المسؤولة الأمريكية، أن أحداث 11 سبتمبر تذكر الجميع بأن التنوع الموجود في أمريكا هو مصدر قوتها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

شهدت الولايات المتحدة، امس السبت، تنظيم عدة فعاليات لإحياء الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر، فيما وبدأ إحياء الذكرى في نيويورك بالوقوف دقيقة صمت في الساعة الثامنة وست وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي، وهو الوقت الذي اصطدمت فيه الطائرة الأولى بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي، وفقا لما ذكرته هيئة الغذاعة البريطانية «بي بي سي».

“We had differences of opinion in 2001 as we do in 2021. And I believe, that in America, our diversity is our strength.”



Vice President Kamala Harris comments on unity in America at the 9/11 memorial in Shanksville, Pennsylvania. pic.twitter.com/NuaX02vD8h