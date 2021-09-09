74 قتيلا.. ضحايا جدد بسبب إعصار إيدا بالولايات المتحدة

لا يزال إعصار إيدا يحصد أرواح العديد من الضحايا، إذ أعلنت قناة الحرة الأمريكية، ارتفاع أعداد ضحايا الإعصار الذي ضرب جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية إلى 74 شخصاً.

ومن جانبه أعلن مسئول بالصحة الأمريكية، اليوم الخميس، أنّ ولاية لويزيانا الأمريكية، سجلت مقتل 26 مواطناً وذلك عقب الإبلاغ عن 11 حالة وفاة جديدة في مدينة نيو أورلينز، موضحا أنّ عدد كبير من القتلى هم من المسنين الذين لقوا مصرعهم نتيجة الحرارة.

قتلى ومفقودين بسبب إعصار إيدا

وفي السياق ذاته أعلنت نيويورك تسجيل 17 حالة وفاة جرّاء إعصار إيدا، وذلك في الوقت الذي تم التأكيد فيه على وفاة 27 شخصاً في ولاية نيوجيرسي كإحصائية مبدأية بالإضافة إلى فقدان 4 أشخاص، وكانت كاثي هوكول، حاكمة ولاية نيويورك، قد أدلت بتصريحات سابقة أفادت بأن الإعصار تسبب في أضرار وتلفيات تقدر بأكثر من 50 مليون دولار.

100 ألف شخص بلا كهرباء بسبب الإعصار

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط فإن أكثر من 100 ألف شخص، بولاية ميشيجان الأمريكية قد تعرضوا يوم أمس إلى انقطاع الكهرباء من جراء العاصفة التي ضربت الولاية يوم الثلاثاء الماضي، وكانت الإحصائيات قد أشارت إلى أنّه أكثر من 106 آلاف شخص حرموا من الكهرباء اليوم بعد العاصفة الرعدية التي ضربت جنوب غربي الولاية.

وفي سياق متصل قالت شركة «دي تي إي إينيرجي» الأمريكية للطاقة على موقعها الإليكتروني: إن أكثر من 2000 عامل من التابعين لها منتشرون في الولاية لإصلاح الأعطال، من جانبه اضطرت بعض المدارس في الولاية إلى إلغاء الدراسة بسبب الإعصار.

وكانت كيم كوب، مديرة برنامج التغيير العالمي في معهد جورجيا للتكنولوجيا، حذّرت مطلع سبتمبر الجاري من أن مدينة نيويورك، والكثير من دول العالم، لم تكن مستعدة للاستجابة والتكيف مع الاحتباس الحراري وتغير المناخ بشكل فعال.