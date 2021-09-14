درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم.. زيادة الرطوبة وتوقعات بسقوط أمطار

شهدت حالة الطقس في الإسكندرية، اليوم، الثلاثاء 14 سبتمبر، زيادة في الرطوبة ونشاط الرياح، مع ثبات درجات الحرارة عند المعدل الطبيعي، وسط توقعات بهطول أمطار على أماكن متفرقة من المدينة، في ساعات الظهيرة، تزامنًا مع فتح الشواطئ أمام المصطافين.

درجات الحرارة اليوم 14 سبتمبر في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة اليوم، في محافظة الإسكندرية، 31 درجة مئوية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 62%، وسرعة الرياح إلى 18 كيلو متر في الساعة، إضافة إلى احتمالية هطول الأمطار بنسبة %40، مع توقعات بطقس مشمش على المدينة الساحلية.

أمطار على الإسكندرية

ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع هطول أمطار بنسبة 40%على المدينة الساحلية على أماكن متفرقة في الظهيرة، وأن يسود طقس حار نهارا، ومن المتوقع أن تشمل الأمطار مدن الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة على فترات متقطعة.

رفع درجة الاستعداد في الإسكندرية

ورفعت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، درجة الاستعداد القصوى لاستقبال النوات مبكرا بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية، تزامنًا مع بدء وصول خرائط الطقس من هيئة الأرصاد الجوية للإطلاع على التوقعات، حيث انعقدت غرفة عمليات الأمطار من جديد لمتابعة حالة الطقس والتغيرات المناخية يوميا، من أجل الاستعداد الكامل لنزول الأمطار على المدينة الساحلية في شهر سبتمبر الجاري وذلك بسبب التغيرات المناخية.