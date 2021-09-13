وزير التعليم: ابذلوا كل جهودكم لمكافحة التنمر بين الطلاب والمعلمين

طالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بجميع المحافظات، ببذل كل الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكاله (السخرية، الاستهزاء، التمييز، العنف)، وذلك بين الطلاب وبعضهم لبعض، وكذا ما يصدر من المعلمين تجاه الطلاب، وتفعيل دور الأخصائيين النفسي والإجتماعي، في التصدي لهذه الممارسات بين الطلاب، ومتابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من كافة الجوانب التربوية والتعليمية والصحية والنفسية، بما يضمن الانضباط الذاتي للطلاب داخل وخارج المدرسة.

التأكد من استلام الطلاب للكتب المدراسية منذ اليوم الأول

وأكّد وزير التربية والتعليم، خلال الكتاب الدوري، رقم 24 بشان استعداد المديريات التعليمية للعام الدراسي الجديد 2021/2022، ضرورة المتابعة الشخصية من مديري المديريات والإدارات التعليمية لسير العملية التعليمية منذ اليوم الأول، والتأكّد من استلام الطلاب للكتب المدراسية، والتوجيه نحو تحميل النسخة الإلكترونية ، لضمان توفيرها لكافة الطلاب، إضافة إلى ضرورة التنبيه باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا

حظر التدخين واتخاذ إجراءات مشددة لمنعة بالمدارس

كما أكّد وزير التعليم، حظر التدخين نهائياً داخل الحرم المدرسي، وداخل كل المؤسسات التعليمية، والإدارات والمديريات، وكل الجهات التابعة للوزارة واتخاذ الإجراءات المشددة الكفيلة بمنعة ومعاقبة المخالفين لذلك وفقاً للقوانين والقرارات ذات الصلة، مع ضرورة وضع علامة ممنوع التدخين في مكان بارز بالمنشأة التعليمية أو الجهة التابعة.

إزالة الباعة الجائلين ورفع القمامة من أمام المدارس

تابع: «يجب أن يتواصل مديرو المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مع رؤساء الأحياء والتنسيق معهم، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج، وإزالة الباعة الجائلين ورفع القمامة التي قد توجد في محيطها، وبجوار المنشآت التعليمية، مع التوجيه ومتابعة تنفيذ غرس أكبر عدد ممكن من الأشجار للحفاظ على الشكل العام الذي يليق بهذه المؤسسات العريقة».