انطلاق فصول «لا تنمو» بالمدارس الخاصة في العام الدراسي الجديد

شكلت مديريات التعليم لجان لفحص تأسيس فصول «لا تنمو» بالمدارس الخاصة بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم، لحل مشكلات زيادة الإقبال على المدارس الخاصة، وهي عبارة عن فصول مجمعة تشمل أكثر من مرحلة تعليمية معاً.

وشددت الوزارة على ضرورة تنفيذ كافة التعليمات بدقة، لافته إلى أنه جار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021/2022 من خلال إعداد المقررات الدراسية وتطعيم المعلمين بلقاح كورونا.

فصول «لا تنمو» مجمعة وتشمل أكثر من مرحلة تعليمية معاً

وأكد الدكتور محمد صلاح، مدير التعليم الخاص بمحافظة القاهرة، أنه جاري تشكيل لجان بالتنسيق مع الإدارات التعليمية لبحث تأسيس فصول «لا تنمو» في المدارس الخاصة تنفيذاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وأوضح «صلاح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فصول «لا تنمو» عبارة عن فصول مجمعة تشمل أكثر من مرحلة تعليمية معاً، موضحاً أن المديرية حريصة على العمل على إنشاء هذه الفصول في المدارس الخاصة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

«الجيار»: شكلنا لجنة من الإدارات التعليمية للتأكد من وجود فراغ تعليمي في المدارس

وأكد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، على تشكيل لجنة من الإدارات التعليمية تشمل «التوجيه المالي والمراحل التعليمية والتوجيهات المختلفة» للتأكد من وجود فراغ تعليمي في المدارس دون المساس بالفصول المرخصة وحجرات الأنشطة.

وأشار «الجيار» في بيان له، إلى أنه تم التأكيد على إدارة التعليم الخاص في كل إدارة تعليمية بتسليم الطالب الخاصة بإضافة فصل «لا تنمو» للجنة المختصة بذلك، لافتاً إلى أنه جار الاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال تطعيم جميع المعلمين بالجرعة الأولى للقاح كورونا.

وفي الوقت نفسه، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن كافة الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد 2021/2022، وشددت على جميع المديريات بضرورة تسليم الطلاب الكتب الدراسية اعتباراً من أول أيام الدراسة، والعمل على تنمية مهارات الطلاب وتشجيع الطلاب على الابداع والابتكار.