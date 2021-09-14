بفارق 5 آلاف جنيه.. تعرف على سبب ارتفاع سعر السيارة الصيني «BYD»

شهدت سوق السيارات المحلية، ارتفاعاً في أسعار السيارات بمختلف أنواعها، وذلك للموديلات الحديثة لعام 2022، خاصة السيارات التي تمتلك العلامة التجارية الصينية، والتى ازداد الطلب عليها مؤخراً بعد التحديث في الشكل والإمكانيات.

وقال سيف محمد، عضو رابطة تجار السيارات فى القاهرة الكبرى، في تصريحات لـ«الوطن»، إن السيارات الصيني شهدت ارتفاعاً في أسعارها بسبب الأوفر برايس وإقبال راغبي اقتناء السيارات الحديثة عليها، بأسعار لا تتجاوز 200 ألف جنيه.

زيادة مبلغ 5 آلاف جنيه

وأكد «سيف»، فى تصريحاته، أن الوكيل المحلي للعلامات التجارية «بي واي دي»، و«لادا» في مصر، نشرت كتاباً دورياً على موزعيها المعتمدين يفيد بزيادة أسعار طرازات السيارة «بي واي دي f3» بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل سوق السيارات للموديلات الحديثة للعام الجديد.

الأسعار الرسمية

وتضمّنت أسعار السيارات التى اطلعت «الوطن»، على نسخة منها ارتفاع أسعار طرازات «بي واي دي F3» الفئة الأولى M/T، إلى 188 ألف جنيه، بدلًا من 183 ألفًا منذ عدة أسابيع.

كما ارتفعت الفئة الثانية من أسعار سيارات «BYD F3 A/T»، إلى 208 آلاف جنيه، مقارنة بنحو 203 آلاف.

مواصفات السيارة

السيارة «بي واي دي» طراز BYD F3 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

منظومة الجر

ووفقًا للبيانات المعلنة عن السيارة «بي واي دي»، فإنها تعتمد على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100كم.

يذكر أن سوق السيارات المحلية شهدت تذبذباً فى الأسعار مؤخراً بسبب انتشار جائحة الكورونا.