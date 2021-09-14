هل هناك خطورة من الحصول على لقاح كورونا مع مضاد حيوي؟.. «الصحة» تجيب

شدد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، على عدم أخذ لقاح كورونا حال إصابة الشخص بأعراض كالرشح، والسخونية أو سيلان الأنف، ويجب تأجيل الجرعة حال التسجيل واستلام الرسالة.

هل هناك خطورة من الحصول على لقاح كورونا مع مضاد حيوي؟

وحول وجود خطورة من الحصول على لقاح كورونا مع مضاد حيوي، قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «اللي بياخد مضاد حيوي مياخدش اللقاح ويأجل، لو بياخذ مضاد حيوي يبقي عنده نسبة فطريات، لما يخلص المضاد الحيوي يمكن إنه ياخذ اللقاح».

وأكد «حسني» أن لقاحات كورونا آمنه وفعالة، ولا داعي للخوف أو التوتر، وعلى المواطنين سرعة حجز اللقاح للحد من انتشار العدوى، ومواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مشددا على أنه كلما زاد عدد المواطنين الحاصلين على اللقاحات كلما قلت نسبة الوفيات، لافتا إلى أن إصابات الفيروس ستكون بسيطة ومتوسطة.

حسام حسني: الأحاديث المنتشرة عن «دلتا بلس» ليست صحيحة

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الأحاديث المنتشرة عن متحور «دلتا بلس» ليست صحيحة، مؤكدا أنه «ليس خطير، لكنه سريع الانتشار، واللقاحات المتوفرة أثبتت قدرتها على مواجهة المتحور، والأعراض الجانبية للقاحات مثل التي تحدث بعد تطعيمات الأطفال، ملوش لازمة الخوف».

في سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.

وأعلنت الوزارة أمس، خروج 399 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية منذ انتشار الجائحة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247125.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس.