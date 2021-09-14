رسميا.. «الصحة» تحدد أعراض لقاح جونسون المضاد لفيروس كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى قطاع الطب الوقائي، أعراض لقاح جونسون المضاد لفيروس كورونا، وأوضح القطاع فى منشور رسمي له، أعراض لقاح جونسون المضاد لفيروس كورونا، والتي تتمثل في صداع، وغثيان، وآلام بالعضلات، وألم مكان الحقن، والشعور بالتعب والإرهاق.

أعراض لقاح جونسون المضاد لفيروس كورونا

وتابع القطاع، أن هناك آثارا جانبية للقاح جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كورونا، شائعة، وتتمثل في احمرار وانتفاخ مكان الحقن، وألم بالمفاصل، وسعال، وحمى، وعن الأثار الجانبية غير الشائعة، أشار القطاع إلى أن بعض المواطنين يظهر عليهم طفح جلدي، وضعف العضلات، وألم الذراع أو الساق، والشعور بتوعك عام، والعطس، والتهاب الحلق وألم فى الظهر ورعشة والتعرق المفرط.

وأضاف القطاع أن هناك آثارا جانبية نادرة للقاح جونسون المضاد لفيروس كورونا، وتتضمن رد فعل تحسسي، قشعريرية، لافتا إلى تخصيص الوزارة إلى الخط الساخن (15335) للإبلاغ عن أي أعراض جانبية غريبة أو خطيرة.

الصحة تطالب المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية

وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن جميع اللقاحات، وقالت جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعى للخوف أو التوتر، ودعت الوزارة مجددا المواطنين بشأن التعجيل بالحصول على اللقاح، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من خطة الدولة الموضوعة لتطعيم 40% من المواطنين على نهاية العام الجاري.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأهمها ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة، وفي حال أخذ اللقاح، لابد من الاستمرار في اتباع التدابير الصحية، حيث إن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس، ولكنه يخفف من الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.