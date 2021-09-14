الصحة توضح خطوات تسجيل لقاح كورونا للطلاب الجامعيين

أعلنت وزارة الصحة والسكان خطوات تسجيل لقاح كورونا للطلاب الجامعيين، ودعت الوزارة الطلاب الجامعيين بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وطمأنت الوزارة الطلاب الجامعيين من فعالية وأمان لقاح كورونا، وقالت إن جميع لقاحات كورونا فعالة وأمنة ولا داعي للخوف أو التوتر، ويجب أخذ اللقاح للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس.

خطوات تسجيل لقاح كورونا للطلاب الجامعيين

وأوضحت الوزارة خطوات تسجيل لقاح كورونا للطلاب الجامعيين وجاءت على النحو التالي:

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان من هنا.

-اختيار «فئات أخرى» من الفئات المستهدفة.

- اختيار الوظيفة «طالب جامعي» وهو اختيار أتاحته وزارة الصحة والسكان على موقع لقاح كورونا.

- ادخال البيانات المطلوبة الرقم القومي والاسم الرباعي والهاتف المحمول.

- تقوم وزارة الصحة والسكان بإرسال رسالة بها رمز التحقق.

- وبعد ذلك تستكمل البيانات من الصورة الشخصية والتاريخ المرضي إن وجد.

- وبعد ذلك اختيار مكان التطعيم.

- وتقوم الوزارة بإرسال موعد ومكان التطعيم.

رسوم استخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان أن رسوم استخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا الخاصة بالطلاب الجامعيين والتي تحمل رمز الاستجابة السريع «QR Code» ستكون مجانية لجميع الطلاب والعاملين بالجامعات المصرية بناء على رغبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت الوزارة في بيان سابق تخصيص 17 نقطة تطعيم بجامعة القاهرة موزعة على كليات «الهندسة، الطب البشري، الصيدلة، الأسنان، الحقوق، التجارة، الآداب، السياسة والاقتصاد، العلوم، دار العلوم، الآثار، التخطيط العمراني، العلاج الطبيعي، رياض الأطفال، الحاسبات والمعلومات، الزراعة، الطب البيطري».

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ ما يلزم للوقاية من الفيروس.