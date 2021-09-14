كيف أقدم على لقاح كورونا؟.. إليك الخطوات وموقع التسجيل

استقبل الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان «105»، مجموعة من التساؤلات بشأن لقاحات كورونا، خاصة مع دعوة الوزارة بشكل يومي مجددا بضرورة حجز لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من الخطة الموضوعة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وجاء الاستفسار حول «كيف أقدم على لقاح كورونا؟»، وقامت الوزارة باستعراض آلية التسجيل للحصول على لقاح كورونا، عبر موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، التي جاءت على النحو التالي:

كيف أقدم على لقاح كورونا؟.. إليك الخطوات

- الدخول على موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا من هنا

- اختيار الفئة المستهدفة من التطعيم سواء عاملين بالصحة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو فئات أخرى.

- إدخال البيانات المطلوبة: الرقم القومي والهاتف المحمول والاسم الرباعي.

- تقوم الوزارة بإرسال رسالة مكونة من أربعة أرقام للتحقق.

- يقوم المواطن بإدخال الأرقام ثم بعد ذلك استكمال باقي البيانات وهي تحميل الصورة الشخصية والتاريخ المرضي إن وجد.

- اختيار مكان التطعيم في أي محافظة ترغب فيها.

- تقوم الوزارة بإرسال رسالة بها موعد ومكان التطعيم.

رسوم استخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا

وحددت وزارة الصحة والسكان، رسوم استخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا، وهي 100 جنيه للمواطنين المصريين، و10 دولارات لغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وقالت الوزارة إن هذه الرسوم مصاريف إدارية واللقاحات مجانية لجميع المواطنين، وخصصت الوزارة 126 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية لاستخراج هذه الشهادات، وشددت الوزارة على أن هذه الشهادات لن يجري الحصول عليها إلا بعد الحصول على اللقاح.

وفي سياق متصل، توقعت الوزارة ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا خاصة مع النصف الثاني من الشهر الحالي، ودعت المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة.