الأمن يضبط 32 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من إلقاء القبض على 30 شخصا يحملون أسلحة نارية عير مرخصة، وضبط عدد آخر بحوزتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم.

القبض على 32 شخصا بـ30 قطعة سلاح

وتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، يفيد تنفيذ حملة أمنية اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي، ووحدات مباحث المراكز والأقسام، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، أسفرت عن القبض علي 32 شخصا بحوزتهم 6 بنادق آلية، و6 بنادق خرطوش، و12 فرد روسي صناعة محلية، و6 فرد خرطوش.

ضبط 32 قطعة حشيش

وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات، نجحت قوات الأمن في ضبط 32 قطعة لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالى 100جرام وسلاح أبيض «مطواة» ومبلغ 550 جنيهاً و2 هاتف محمول، حيازة «أحمد. ا. ص» 28 سنه عامل، ومقيم مركز طما، والسابق اتهامه في 2 قضية «مخدرات – سلاح»، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية «ضرب» وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وضبطت القوات أيضا 51 لفافات لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالي 40 جراما وميزان حساس وهاتف محمول بحوزة «محمد. ك. م» 28 سنه عامل، ومقيم مركز البلينا، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

كما ضبطت 5 قطع لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالى 350 جرام بحوزة «حسام. خ. ح» 19 سنه عامل، ومقيم بندر ساقلته، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.