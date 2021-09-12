ضبط 39 قطعة سلاح في حملة أمنية بسوهاج

تمكنت حملة أمنية لضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط 39 قطعة سلاح غير مرخص، واُتخذت الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتنفيذ حملة أمنية بدائرة المديرية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وتجار المواد المخدرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 بنادق آلية، وطلقتين من ذات العيار، و3 بنادق خرطوش عيار 12 محلي الصنع، وطبنجة عيار 9 ملي مجهولة الماركة، و18 فردا روسيا محلي الصنع، وطلقتين من ذات العيار، و4 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع.

ضبط 22 قطعة حشيش

كما تمكنت الحملة من ضبط 22 قطعة لمادة الحشيش المخدر زنة حوالى 70 جراما، وهاتف محمول حيازة «أحمد. س. ع»، 25 سنة، عامل، ومقيم بدائرة مركز المنشأة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز أخميم، من ضبط كل من «بخيت. ا. م»، 37 سنة، عامل، ومقيم بدائرة المركز، و«شعبان. ظ. ف»، 42 سنة، عامل، ومقيم بدائرة مركز أخميم، وبحوزتهما 29 لفافات لمادة الهروين المخدر زنة حوالي 100 جرام، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار. وحُررت المحاضر اللازمة للمتهمين، وأخطرت النيابات المختصة.