الأمم المتحدة تهنئ مصر على إصدار تقرير التنمية البشرية

وجهت راندة أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، التهنئة لمصر، على إصدار تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 وعنوانه «التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار»، قائلة إنَّ التقرير هو الـ12 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية التي تصدرها مصر منذ عام 1994.

وأضافت «أبو الحسن»، خلال كلمتها في فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنَّ هذا التقرير المهم يأتي بعد انقطاع دام 10 سنوات، ليؤكد ويجدد التزام مصر بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية، وهو نهج التنمية البشرية الذي أسس له تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية، دوليا، على مدى الأعوام الـ30 الماضية.