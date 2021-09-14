إنشاء 3 فروع توثيق بمكاتب البريد بالعبور والغربية وبني سويف

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة العدل، رقم 5374 لسنة 2021، بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مكتب بريد مدينة العبور، يتبـع المكتـب العقاري والتوثيق ببنها، ويكون مقره داخل مكتب بريد مدينة العبور بمحافظة القليوبية، والقرار رقم 5375 لسنة 2021، بإنشاء فرع توثيق مكتب بريد تزمنت بالغربية، والقرار رقم 5376 لسنة 2021، بإنشاء فرع توثيق مكتب بريد سمسطا بمحافظة بني سويف.

ونشرت الجريدة الرسمية القرارات كالتالي: