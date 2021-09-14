إرشادات تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية مع تطعيم كورونا.. انتظر 14 يوما

أكدت هيئة الدواء المصرية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية، نظرًا لتشابه أعراضها مع فيروس كورونا، لذا قد يخفف اللقاح من الأعراض التي قد يصعب تمييزها عن الأخرى الخاصة بالفيروس.

وأشارت هيئة الدواء، إلى أنّ لقاح الإنلونزا الموسمية آمن، ولا يزيد من خطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا، كما أنّه لا يقي من الإصابة به.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» إرشادات تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية، والآخر الخاص بـ كورونا، وفقًا لما حددته هيئة الدواء المصرية، على النحو التالي:

إرشادات تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا

- ضرورة الانتظار لمدة 14 يومًا على الأقل، بين الحصول على لقاحي الإنفلونزا وكورونا، وذلك وفقًا للتوصيات الحالية، والعكس صحيح، فلا يهم تلقي أي اللقاحين أولًا، وذلك كإجراء احترازي تجنبًا للآثار الجانبية الشائعة المصاحبة لتلقي العديد من اللقاحات، مع ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية المتخصصين قبل تلقيهما في نفس الوقت.

- هناك نوعين من لقاحات الإنفلونزا، هما الثلاثي والرباعي، يعمل الأول على توفير الحماية من 3 سلالات مختلفة من فيروس الإنفلونزا، وهو مخصص للأطفال من 6 أشهر وحتى أقل من 3 سنوات، بينما الآخر يوفر الحماية من 4 سلالات، ويؤخذ لما فوق الـ3 سنوات.

- قد لا يحميك اللقاح الذي تلقيته العام الماضي من الإصابة بفيروسات هذا العام.

- يُنتج الجهاز المناعي أجسامًا مضادة للحماية من الفيروسات، لكن قد تنخفض مستويات الأجسام المضادة مع مرور الوقت، وهذا سبب آخر يستدعي تلقي لقاح الإنفلونزا كل عام.

- في حال عدم نجاح اللقاح في منع الإصابة بالإنفلونزا بشكل كامل، فإنه يقلل من شدة أعراض المرض ومن خطر الإصابة بالمضاعفات، أو الإصابة بحالة شديدة تستدعي الدخول للمستشفى.

- تتشابه أعراض تلقي اللقاح بالأنفلونزا، وذلك بسبب ردة فعل الجسم تجاه اللقاح، فقد يصاب بعض الأشخاص بآلام عضلية وحمى ليوم أو يومين بعد أخذ لقاح الإنفلونزا، وذلك إثر إنتاج الجسم للأجسام المضادة الواقية؛ إذ يحتاج اللقاح لأسبوعين ليظهر مفعوله بالكامل، لذلك إذا تعرضت للإنفلونزا بعد فترة قصيرة من أخذك للقاح أو خلال فترة الأسبوعين، فقد تصاب بالإنفلونزا.

أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمية

وقال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، لـ«الوطن»، إنّ المنتظم بأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية كل عام، يكفيه جرعة واحدة فقط خلال العام، أما من كانت هذه هي المرة الأولى لأخذ الجرعة يحتاج إلى أخرى بعد شهر، علمًا بأنّ المصل متوافر في مراكز المصل واللقاح طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا إلى 6 مساءً، بسعر 170 جنيهًا.

ويوضح مدير مركز الحساسية والمناعة، أنّ الطفل من سن 6 أشهر إلى 3 سنوات يأخذ نصف جرعة، والنصف الآخر بعد شهر، في حال لم يأخذ المصل مُسبقًا، أما الأطفال فوق عُمر الـ3 سنوات جرعة كاملة، وتكرر بعد شهر أيضا، في حال لم يأخذ المصل في وقت سابق، ويحقن اللقاح إما في عضلة «الفخذ الأمامية، أو في الكتف»، ويحظر تمامًا إعطاء أي لقاح بعضلة الإيليا الخلفية.