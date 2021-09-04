«الحداد»: مصل الأنفلونزا الموسمية لا يتعارض مع تلقي لقاح كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن مصل الأنفلونزا الموسمية لا يتعارض مع لقاح كورونا ولا يقل أهمية عنه.

وذكر «الحداد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن مصل الأنفلونزا الموسمية مفيد جدًا خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا والتشابه الكبير بين أعراض الأنفلونزا والفيروس، ففي حال تلقي المصل وظهور أعراض فإن ذلك يشير إلى أن هذه الأعراض لكورونا.

موانع تطعيم الأنفلونزا الموسمية

وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إلى توافر مصل الأنفلونزا الموسمية «الرباعي» والذي يمكن ان يتلقاه الأطفال الأكثر من 3 سنوات وكذلك الكبار، موضحًا أن موانع أخذ هذا المصل الأنفلونزا تتمثل في من لديهم حساسية من تناول البيض، والمصابين بمتلازمة «غيلان باريه»، وكذلك المصابين بحمى ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38.5 درجة، وهؤلاء ينتظرون حتى انخفاض درجة الحرارة ثم يتناولون المصل.

وأضاف «الحداد»، أن مصل الأنفلونزا الموسمية عبارة عن جرعة واحدة مقدارها نصف مل، وتعطى حقنا بالعضل في عضلة الكتف، وفي بعض الظروف يمكن أن يحقن بعمق تحت الجلد، مؤكدًا أن هذا المصل لا يحمي من فيروس كورونا.

«الصحة» تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا لمواجهة الموجة الرابعة للفيروس، والمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وذلك بتطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري.

ووجهت الوزارة رسالة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل بضرورة عدم الخروج من المنازل إلا للضرروة القصوى، لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس، وفقًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وكشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا خلال الأيام الماضية داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وأكدت الوزارة استمرارها في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المحافظات.