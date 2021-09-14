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ورطة في ليفربول بسبب محمد صلاح

كتب:

ندى قطب
10:49 ص | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
محمد صلاح لاعب ليفربول

محمد صلاح لاعب ليفربول

دخل نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، في ورطة مع جماهيره، بسبب تأزم موقف تجديد عقد الفرعون، خلال الفترة الحالية، الذي ينتهي في صيف 2023؛ إذ ترغب جماهير «الريدز» في استمرار «مو» بشتى الطرق، إلا أن إدارة النادي الإنجليزي لم تحسم بعد مفاوضاتها مع اللاعب للإبقاء عليه داخل قلعة «آنفيلد»، في الفترة المقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، فإن محمد صلاح وليفربول لم يصلا لنقطة اتفاق بعد، حتى الآن، موضحة أن النادي لا يريد تجديد عقد اللاعب براتب خيالي تصل قيمته لـ500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو ما طالب به وكيل الفرعون، خلال الفترة الماضية.

لمزيد من التفاصيل.. من هنا .

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