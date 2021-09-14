«ماكو» يتصدر إيرادات 7 أفلام في دور العرض بـ411 ألف جنيه

لازال فيلم «ماكو»، يتصدر إيرادات السينما، رغم منافسته لـ7 أعمال أخرى، لكنه احتل المركز الأول في إيرادات الأفلام، أمس الاثنين؛ إذ بلغت إيراداته 411 ألف جنيه.

ويشارك في بطولة هذا العمل بسمة وناهد السباعي، ونيكولا معوض وسارة الشامي ومنذر رياحنة ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

«الإنس والنمس» يحقق 243 ألف جنيه فقط

وجاء في المركز الثاني فيلم «الإنس والنمس»، الذي حقق إيرادات بلغت 243 ألف جنيه، من بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبدالجليل وسليمان عيد وشريف دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

أما فيلم موسى، فجاء في المركز الثالث؛ إذ حقق إيرادات بلغت 132 ألف جنيه، والفيلم من بطولة كريم محمود عبدالعزيز وملك قورة وأسماء أبو اليزيد وإياد نصار، وعدد آخر من الفنانين.

فيلم «200 جنيه» يحقق المركز الرابع

وحصل على المركز الرابع في ترتيب الإيرادات فيلم «200 جنيه»، الذي حقق إيرادات بلغت 112 ألف جنيه فقط، وهو العمل الذي جمع بين عدد من النجوم، منهم إسعاد يونس وليلي علوى وأحمد السقا وأحمد آدم وأحمد رزق وأحمد السعدني وغادة عادل ومي سليم ودينا فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج محمد أمين.

فيلم العارف يحقق 130 ألف جنيه

وجاء فيلم العارف في المرتبة الخامسة، وبلغت إيراداته حوالي 130ألف جنيه، بطولة أحمد عز وكارمن بصيبص وأحمد فهمي ومحمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج أحمد علاء الديب.

72 ألف جنيه فقط جملة حققه فيلم «30 مارس»، بطولة دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندى موسي، وأيضا نيللي كريم، في تعاونها السادس مع الشركة، وهو من تأليف حميد مدني، وإخراج أحمد خالد موسى.

وجاء فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين في المرتبة قبل الأخيرة، وحقق ما يقرب من 45 ألف جنيه، وهو بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج أحمد الجندي، واحتل تامر حسني المرتبة الأخيرة بفيلمه «مش أنا»، بحوالي 28 ألف جنيه فقط.