ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، نتيجة تقليل الاغتراب 2021 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2021، وذلك عبر رابط إلكتروني على بوابة الحكومة المصرية.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان عاجل لها، أن نتيجة تقليل الاغتراب 2021 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2021، سجل فيها ما يقرب من 86 ألف طالب وطالبة رغباتهم، موضحة أنه جرى التوزيع وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

ويمكن الاطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب من هنا.