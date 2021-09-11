تعرف على موعد التقديم لكليات 2021 المرحلة الثانية.. بعد تقليل الاغتراب

يغلق موقع التنسيق الإلكتروني، غدًا الأحد، أبوابه لمرحلة تقليل الاغتراب 2021، أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى 2021، وطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2021، على أن تبدأ بعدها إجراءات فرز طلبات التحويلات، ومن ثم تحديد موعد التقديم لكليات 2021 المرحلة الثانية والأولى، بالكليات المختلفة بالجامعات الحكومية، وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية الانتهاء من كافة التجهيزات بشأن استقبال الطلاب الجدد، والبدء في استقبال ملفاتهم والأوراق الخاصة بالتقدم للكليات بعد الترشيح النهائي لمكتب التنسيق، وإرسال الكشوف النهائية للطلاب المقبولين بالكليات إلى الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية.

موعد التقديم لكليات 2021 المرحلة الثانية: الأسبوع الجاري

وحدد عدد من الجامعات موعد التقديم لكليات 2021 المرحلة الثانية والأولى، التي من المقرر أن تبدأ خلال الأسبوع الجاري بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب، وشددت على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والدولة المصرية بشأن منح التطعيم لجميع منتسبي الحرم الجامعي من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، موضحة أنه سيجري منح التطعيمات للطلاب أثناء إجراء الكشف الطبي بالكليات المختلفة، في ظل إجراءات مواجهة كورونا.

تعرف علي الأوراق المطلوبة قبل موعد التقديم لكليات 2021 المرحلة الثانية

وعن الأوراق المطلوبة الواجب توافرها قبل موعد التقديم لكليات 2021 المرحلة الثانية والأولى أيضا، أوضحت الجامعات أنها تتمثل في أصل شهادة الثانوية العامة 2021، وأصل شهادة الميلاد، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، و6 صور شخصية، والموقف من التجنيد، موضحة أن هناك جدول زمني محدد جرى وضعه لطلاب الكليات المختلفة للذهاب للكليات لتقديم الأوراق منعًا للتكدس والزحام وتحقيقا للتباعد الاجتماعي.