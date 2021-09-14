تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، خلال الساعات القليلة المقبلة، الستار على تنسيق المرحلة الأولى 2021 وتنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات الحكومية من خلال إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021 من خلال هذا الرابط والتحويلات ما بين الكليات المناظرة وغير المناظرة لهم، وكشف أيضًا عن أعداد المقبولين التي حققت الاشتراطات التي وضعها الأعلى للجامعات الحكومية بشان قواعد تقليل الاغتراب 2021 وهل تستحق التحويل من عدمه؟

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021: خلال ساعات

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنَّ إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021، سيكون من خلال الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق، موضحاً أنَّه يجرى الآن تجهيزها والبدء في الإعلان عنها خلال 24 ساعة، مؤكداً أنَّ أعدد من سجلوا في مرحلة تقليل الاغتراب تجاوز الـ86 ألف طالب وطالبة من الشعبيتن العلمي والأدبي المسجلين بالمرحلتين الأولى والثانية.

إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021: عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق

وأكّدت المصادر لـ«الوطن»، أنَّه بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021، سيتمّ الكشف عن موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات الحكومية التي من المقرر أن تستمر متاحة عبر موقع التنسيق الإلكتروني حتى الإعلان عن نتيجة طلاب الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة 2021، وكذلك تحديد موعد إعلان موعد تنسيق الشهادات الفنية 2021 وموعد إنطلاقها، وكذلك تحديد موعد نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، حيث يواصل مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس أعماله في استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات الراغبين في تقديم أوراقهم للإلتحاق بالجامعات المختلفة الحكومية والخاصة 2021.