تعرف على موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021 بعد غلق الموقع اليوم

قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، إن موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021 سيجري تحديده بعد غلق باب التسجيل لتحويلات تقليل الإغتراب 2021، المقرر أن يغلق الساعة السابعة مساء اليوم، مؤكداً أن هناك نحو 86 ألف طالب وطالبة سجلوا في تقليل الاغتراب من المرحلتين الأولى والثانية للجامعات 2021، حتى الآن، لافتا إلى أنه لا يمكن مد مرحلة تقليل الاغتراب بعد غلق الموعد تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021: خلال 72 ساعة

وعن موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021، قالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المتوقع أن يكون إعلانها خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل، على أن يجري الكشف عنها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، مؤكداً انه سيجري اليوم، بعد غلق مرحلة تقليل الاغتراب، إعادة توزيع الطلاب مرة أخرى، وفقا للرغبات الجديدة، وفي حدود القرارات التي جرى إعلانها من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي حدود نسبة الـ10%، ووفقا لقواعد التوزيع الجغرافي.

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021: عقب فرز الرغبات

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن اللجنة العليا حددت موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021، على أن يكون عقب فرز الرغبات وترتيب الطلاب الراغبين في التحويل وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي، مؤكدة أن التحويلات تجرى إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري أو الوساطة أو المحسوبية، منوهة إلى أنه ستكون هناك مرحلة تقليل اغتراب أخرى لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الحكومية 2021، أسوة بغيرهم من طلاب تنسيق المراحل المختلفة للفئات الأخرى، مؤكدة أنه سيجري فتحها بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021.