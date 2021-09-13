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رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2021 فور ظهورها.. 68 ألف طالب تقدموا بطلبات

تظهر خلال ساعات

كتب:

منة عبده
10:23 ص | الإثنين 13 سبتمبر 2021
طلبات تقليل الاغتراب 2021.. صورة أرشيفية

طلبات تقليل الاغتراب 2021.. صورة أرشيفية

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2021 فور ظهورها يعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، حيث يترقب عدد كبير من الطلاب ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2021، وذلك عقب انتهاء تقديم الطلبات الأحد الماضى.

وتكشف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تقليل الاغتراب خلال 48 ساعة من غلق باب التحويلات، والمقرر أن يتم إتاحته عبر بوابة الحكومة المصرية.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2021 فور ظهورها.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2021 فور ظهورها

يمكن الدخول على رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2021 فور ظهورها، من خلال هذا الرابط

موعد الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021

موعد الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021، كشفت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أكدت يظهور نتيجة تقليل الاغتراب خلال 48 ساعة من غلق باب التحويلات، والمقرر أن يتم إتاحته عبر بوابة الحكومة المصرية، أي سيتم الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021 خلال ساعات. 

ووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا في مرحلة تقليل الاغتراب 2021 ، نحو 68 ألف طالب وطالبة من إجمالي طلاب المرحلتين.

وسائل الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2021 فور ظهورها

ويبحث عدد كبير أيضا من الطلاب والطالبات المتقدمين بطلب تقليل الاغتراب عن وسائل الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2021 فور ظهورها، ووفقا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، فإن النتيجة تتاح فورا عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومية المصرية، كما يمكن للطلاب أيضا معرفة النتيجة من أي معمل تنسيق إلكتروني بالجامعات المختلفة الموزعة على مستوى الجمهورية.

وفور ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2021، سيتم إتاحة لينك النتيجة عبر بوابة الحكومة المصرية، والموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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