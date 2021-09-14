طرح 13 محلا تجاريا و5 وحدات إدارية للبيع بالمزاد العلني ببني سويف الجديدة

أعلن المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، طرح 13 محلا تجاريا بمناطق مختلفة بالمدينة، وصيدلية بالسوق التجارية في منطقة «ابني بيتك 2»، بمساحات تتراوح بين «14: 98 م2»، و5 وحدات مهنية وإدارية بمساحة 63م٢ بالحي السكني الثاني، وعمارات إسكان المستقبل نموذج قمر الدين بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتي في إطار زيادة الخدمات وتلبية متطلبات المواطنين بالمدينة، لافتا إلى إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة، وعقد جلسة المزاد العلني يوم الأحد 17/10/2021.