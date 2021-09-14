رئيس التحرير

محمود مسلم

طرح 13 محلا تجاريا و5 وحدات إدارية للبيع بالمزاد العلني ببني سويف الجديدة

كتب:

الوطن
11:43 ص | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة

جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة

أعلن المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، طرح 13 محلا تجاريا بمناطق مختلفة بالمدينة، وصيدلية بالسوق التجارية في منطقة «ابني بيتك 2»، بمساحات تتراوح بين «14: 98 م2»، و5 وحدات مهنية وإدارية بمساحة 63م٢ بالحي السكني الثاني، وعمارات إسكان المستقبل نموذج قمر الدين بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني. 

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتي في إطار زيادة الخدمات وتلبية متطلبات المواطنين بالمدينة، لافتا إلى إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة، وعقد جلسة المزاد العلني يوم الأحد 17/10/2021.

اقرأ المزيد:

«لو عاوز تمتلك محل أو صيدلية في مزاد علني».. إليك التفاصيل

«ربى ولاده وحافظ على نصيبهم».. قصة إخلاص «العربي» لشريكه في أول محل له

السيطرة على حريق نشب في محل تجاري ببورسعيد

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان الموقف التنفيذي لـ «تطوير مثلث ماسبيرو»

وزير الإسكان يعرض إنجازات مصر لتحلية مياه البحر بمؤتمر في دبي

وزير الإسكان: الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني بأبراج مثلث ماسبيرو