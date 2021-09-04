السيطرة على حريق نشب في محل تجاري ببورسعيد

تمكن رجال الإطفاء والحماية المدنية ببورسعيد، اليوم، من السيطرة على حريق نشب في أحد المحال التجارية بشارع طرح البحر السياحي بحي الشرق دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارا بملابسات الحادث

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقي إدارة الإطفاء والحماية المدنية بلاغا بنشوب حريق داخل محل للملابس الجاهزة مكون من طابقين وسط مجمع تجاري بجوار قرية النورس السياحية، حيث نشب الحريق في الطابق الثاني، وساعد على الاشتعال أنه مخزن تابع للمحل للملابس والأكياس البلاستيك.

وعلى الفور، انتقل رجال الإطفاء والحماية المدنية برئاسة العقيد هاني المهدي، رئيس الإدارة، إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارتين والسيطرة على الحريق قبل وصوله إلى المحال المجاورة له.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث والوقوف على أسباب الحريق ويجري حصر الخسائر الأولية للحريق.

إقامة كردون أمني حول الحريق وتيسير الحركة المرورية بطرح البحر

كما حرص رجال مباحث المرور ببورسعيد على إقامة كردون أمني حول الحريق وتيسير الحركة المرورية في شارع طرح البحر السياحي.

يذكر أنه قد شب حريق اليوم في منزل سكني مكون من 3 طوابق في امتداد شارع الرحاب بمحافظة الغربية، إثر حدوث ماس كهربائي بشكل مفاجئ دون خسائر بشرية.

وتبين من المعاينة الأولية لموقع الحادث وتحريات رجال البحث الجنائي أنه حدث تلف بأعمدة الإنارة بسبب الأحمال الزائدة التي تسببت في حدوث صعق كهربائي، ما تسبب في اشتعال النيران في إحدى شرفات الطابق الثاني بذات المنزل المذكور.