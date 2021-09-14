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والدة مسؤولة أممية للرئيس السيسي: أنت قدوة لرؤسائنا في العالم العربي

كتب:

شريف سليمان
11:30 ص | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
والدة راندة أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر

والدة راندة أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر

أعربت والدة راندة أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، للرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها وفخرها بمقابلته، موضحة: «لي شرف كبير، وفرحانة كتير»، ليرد عليها رئيس الجمهورية: «وأنا فرحان جدا بحضورك».

وأضافت في فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، موجهة حديثها للرئيس السيسي: «أقدر جهودك الجبارة في الإصلاح والتنمية والاستثمار، أرى في مصر شيئا مذهلا للغاية، وشرف كبير إني أكون معك اليوم، وهنيئا لك ولشعب مصر العظيم، أنت قدوة لرؤسائنا في العالم العربي».

وتابعت والدة المسؤولة الأممية التي جاءت من لبنان خصيصا من اجل مقابلة الرئيس السيسي والتقاط صورة معه: «نحن بحاجة إلى ناس أمثالك فخامة الرئيس.. وهنيئا لك».

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