الأمم المتحدة: مصر جددت التزامها بتكريس دور المرأة في تحقيق التنمية

قالت راندة أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إنَّ مصر جددت التزامتها بتكريس دور المرأة كشريك فعال ومتساو في تحقيق التنمية البشرية المستدامة، موجهة حديثها للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: «وهنا أنتهز الفرصة لأشكر الرئيس على دعمكم القوي لتمكين المرأة المصرية في المشاركة على قدم المساواة في جميع مجالات السياسة والاقتصاد والأمور الاجتماعية وتعزيز فرص حمايتها من المخاطر سواء كانت الختان أو التحرش أو بالتعدي على حقوقها».

مصر ستجني ثمار مشاركة المرأة في التنمية لعقود طويلة

وأضافت «أبو الحسن»، خلال كلمتها في فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء: «لقد شكل إيمانكم بالمشاركة الكاملة للمرأة ركنا أساسيا في مسيرة التنمية، وستجني مصر الثمار لعقود طويلة في المستقبل».

مصر تبدي اهتماما كبيرا بالحفاظ على أصولها البيئية الحيوية

ولفتت إلى أن مصر تبدي اهتماما كبيرا بالحفاظ على أصولها البيئية الحيوية خاصة مواردها المائية في سعيها لإيجاد حلول مبتكرة لتأمين احتياجاتها المائية المستقبلية، وأجرت إصلاحا لمنظومة الطاقة بتحسين كفاءتها وتحويلها لمصادر مستدامة.

وواصلت: «وفي ضوء توافق رؤية مصر مع خطة 2030 للتنمية المستدامة العالمية وأجندة إفريقيا 2063، يستعرض التقرير خطوات عملية لضمان الحق في التنمية وتشمل تعزيز التمويل من أجل التنمية وتطوير قاعدة المعلومات للتخطيط التنموي السليم والتحول الرقمي وتسريع وتيرته في الخدمات العامة والمالية وتطوير المؤسسات التنفيذية لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات العامة وجودتها».

وقدمت التهنئة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، لقيادتها القديرة لإعداد هذا التقرير، كما قدمت الشكر للدكتورة مايا مرسي مقررة التقرير، لعملها الجبار، ولفريق إعداد التقرير لثراء التحليل والبيانات التي جمعوها.