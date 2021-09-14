«الزراعة» 139.7 مليون جنيه لتمويل مشروع البتلو بإجمالي 9290 رأس ماشية

أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، موافقة مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى، على اعتماد مبلغ «138,7مليون جنيه» لعدد 768 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات بإجمالى عدد رؤوس ماشية «9290 ألف»، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين

5,5 مليار جنيه لأكثر من 34 ألف مستفيد

وأوضح الصياد أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الأن حوالى 5,5 مليار جنيه لأكثر من 34 ألف مستفيد، لتربية وتسمين حوالى 372 ألف رأس ماشية.

أشار د. طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى أن المشروع القومى للبتلو قد بدأ فى عام 2017 بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه وأصبح إجمالى المبلغ المخصص للمشروع القومى للبتلو حالياً 5,1 مليار جنيه، وقد انعكس ذلك على توافر الكميات واستقرار الأسعار مع زيادة الانتاجية من اللحوم الحمراء.

أوضح أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، يكثف من المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد للعمل على تذليل أى عقبات محتملة تواجه المستفيدين على أرض الواقع.

المشروع القومى للبتلو

وأكد سليمان أن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو تكون من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى من المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب «01558626681- 01558626682».