خالد النبوي في ذكرى وفاة والدته: «بكلمك وعارفك بتسمعيني»

أحيا الفنان خالد النبوي، الذكرى الثالثة لوفاة والدته، التي تحل اليوم الثلاثاء، حيث رحلت عن عالمنا يوم 14 سبتمبر عام 2018، داعيًا الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

ونشر خالد النبوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات «تويتر»، صورة تجمعه مع والدته، مُعلقًا عليها بقوله: «أمي حبيبتي.. فات على رحيلك 3 سنوات كأنهم يوم.. لسه بتعلم منك وبحاول أكون زيك.. وحشني أسمعك صوت وحديت.. بكلمك وعارفك بتسمعيني.. وحشتيني.. الله يرحمك».

أمي حبيبتي

فات على رحيلك ٣ سنوات، كأنهم يوم..

لسه بتعلم منك و بحاول أكون زيك.. وحشني أسمعك، صوت و حديت .. بكلمك و عارفك بتسمعيني، وحشتيني الله يرحمك pic.twitter.com/OkPavlmoAI — Khaled El Nabawy (@KhaledElNabawy) September 14, 2021

ورحلت والدة الفنان خالد النبوي، عن عالمنا قبل ثلاثة أعوام، حيث نعى «النبوي» والدته آنذاك، بنشره صورة لها عبر موقع «تويتر»، قائلًا: «أمي حبيبتي.. بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى.. الله رحمتك الواسعة.. إنّ لله وإنّ إليه راجعون».

أمي حبيبتي ..

بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى

اللهم رحمتك الواسعه

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/J1bctNcOGP — Khaled El Nabawy (@KhaledElNabawy) September 14, 2018

خالد النبوي ينتظر عرض فيلم «قمر 14»

وينتظر الفنان خالد النبوي، عرض أحدث أفلامه بعنوان «قمر 14»، فمن المُقرر طرحه في السمنيات مطلع شهر أكتوبر المُقبل، كما سيُعرض في الدورة المُقبلة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي ستنطلق فعالياته في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر المقبل، ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة.

«فيلم قمر 14» من بطولة الفنان خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، وهو من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

وتدور أحداث الفيلم في ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص حب تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، غادة عادل، خالد أنور، أحمد مالك وميار الغيطي، تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.