«الداخلية» 6 أشخاص وراء سرقة صاحب شركة مقاولات بالإسماعيلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من «مالك إحدى شركات المقاولات والتوريدات مقيم بدائرة المركز» بقيام بعض الأشخاص بالحضور لمسكنه يرتدون الملابس المدنية يحمل أحدهم طبنجة بجانبه، وإدعائهم بأنهم من رجال الشرطة وقاموا بتفتيش مسكنه والاستيلاء منه علي «خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى - مصوغات - عدد 3 هواتف محمولة» وإصطحابه داخل سيارة ميكروباص دون إبداء أى أسباب، وعقب ذلك قاموا بإنزاله بمحافظة الشرقية.

6 أشخاص وراء ارتكاب الحادث

أسفرت جهوده الفريق البحثي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، عن أن وراء إرتكاب تلك الواقعة «6 أشخاص مقيمين بمحافظات الإسماعيلية، الشرقية، القاهرة، القليوبية».

القبض على مرتكبي الواقعة ماعدا 2 منهم

تمكنت قوات الأمن من القبض على مرتكبي الواقعة عدا 2 منهم عقب تقنين الإجراءات، وضبط بحوزتهم على «مبلغ مالى من متحصلات السرقة» وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الهاربين، وأضافوا أن باقى المبلغ المالى والمسروقات بحوزة الهاربان.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.